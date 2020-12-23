Франківська облрада провалила звернення з вимогою звільнення Шкарлета
Депутати Івано-Франківської обласної ради не підтримали звернення фракції «Європейська Солідарність» з проханням до Верховної Ради та Кабінету Міністрів звільнити із займаної посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на kurs.if.ua.
У зверненні зазначається, що народні депутати України, які проголосували за призначення Сергія Шкарлета Міністром освіти і науки України, фактично підтримали знищення позитивних реформ в українській освіті та її україноцентричної складової.
Вважаємо, що Сергій Шкарлет не може очолювати це міністерство через свою політичну позицію, зв’язки з Партією регіонів та скандали, у які він потрапляв, поки виконував обов’язки міністра, у тому числі через плагіат у його наукових роботах, ідею зробити зовнішнє незалежне оцінювання необов’язковим, – йшлося у зверненні.
В результаті голосування звернення підтримали 33 депутати обласної ради. Для його прийняття необхідно було 43 голоси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 грудня під Офісом Зеленського мітингували за відставку Шкарлета.