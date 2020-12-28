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28 декабря 2020, 10:39 14

На Ивано-Франковщине представили нового руководителя ОГА Андрея Бойчука

28 декабря 2020, 10:39 14
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Чиновник на еженедельном совещании назвал свои приоритеты в работе
Фото Укринформ
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После представления во время еженедельного онлайн-совещания с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, председателями райгосадминистраций Андрей Бойчук рассказал о главных направлениях своей работы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Андрей Бойчук после представления на еженедельном совещании заявил, что должность председателя ОГА является для него большой ответственностью и что "несмотря на политическую напряженность, мы продолжаем движение в реформах, интеграции в Евросоюз и НАТО".

Среди приоритетов главы ОГА – стратегическое развитие области. В частности, Андрей Бойчук продолжит работу над реализацией программы президента "Большое строительство", будет налаживать транспортное сообщение по области и создание современных автодорог.

COVID-19 – вызов для всего мира. Необходимо максимально рационально использовать ресурс, обеспечить потребности медиков. Вопрос децентрализации: местные общины должны получить возможности. Я заинтересован работать с каждым главой района, села, территориальной общины над проблемными вопросами, чтобы наши общины были состоятельными и самодостаточными, - сказал Андрей Бойчук.

Также Андрей Бойчук планирует в дальнейшем восстанавливать разрушенные июньским паводком объекты на Прикарпатье. Отдельное внимание глава ОГА хочет уделять коммуникации и общению с жителями Прикапатья.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 декабря председателем Ивано-Франковской ОГА назначен Андрея Бойчука.

Ивано-Франковск Прикарпатье ОГА Наводнение Большое строительство
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