У Кабміні запевняють, що робота над планом "Б" щодо Донбасу триває

Цей план полягає у роботі над реінтеграцією окупованих територій ще до того, як Росія виведе війська

Цей план полягає у роботі над реінтеграцією окупованих територій ще до того, як Росія виведе війська

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Українська сторона у питанні мирного врегулювання конфлікту на сході країни вже сьогодні працює за планом "Б" по Донбасу. Цей план полягає у роботі над реінтеграцією окупованих територій ще до того, як Росія виведе війська.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віцепрем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише RegioNews. За його словами, план "Б" по Донбасу - це умовна річ. "Ми вже сьогодні працюємо за планом "Б" - коли працюємо над реінтеграцією, не чекаючи деокупації, коли пишемо закон про державну політику перехідного періоду. Цього не було 6 років, у нас конфліктують нормативні акти, закони, постанови, укази", - зазначив Резніков. При цьому він підкреслив, що досвід Нагірного Карабаху говорить про те, що переговори за посередництва ОБСЄ можуть розтягнути ситуацію на десятки років, і це загрожує гарячою фазою. "Процитую Леоніда Макаровича (Кравчука, - ред.): ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше. Але припинення війни вирішується не в "Мінську", а на рівні політичних керівників країн, президентів, як мінімум чотирьох лідерів - Німеччини, Франції, України і Росії", - додав Резніков. Він зазначив, що Україна повинна робити кроки щодо реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, попри те, коли закінчиться окупація. Раніше Резніков заявив, що обмін полоненими заблокований і цього року навряд чи відбудеться.

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