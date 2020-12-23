За добу 9 порушень: бойовики застосовували міномети та гранатомети проти українських військових

Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає

Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122 калібру. На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості 8 одиниць за допомогою ПКМ-1.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120 та 82 калібру, а біля Південного - вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю чи здоров’ю нашим воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.