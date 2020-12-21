На Донбасі наш боєць потрапив у полон окупантів

Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу

Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу

Фото з відкритих джерел

Український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил потрапив до полону російсько-окупаційних сил. Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Після виявлення відсутності військового проводилися пошукові заходи, але результату вони не дали. З'ясувалося, що він потрапив у полон бойовиків, але за яких обставин - поки невідомо.

"На даний час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань. Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних сил України", - заявили у штабі ООС.

17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, December 21, 2020

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі, в районі проведення операції Об’єднаних сил, було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.