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21 грудня 2020, 16:57 9

На Донбасі наш боєць потрапив у полон окупантів

21 грудня 2020, 16:57 9
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Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу
Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу
Фото з відкритих джерел
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Український військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил потрапив до полону російсько-окупаційних сил. Відсутність військового помітили 17 грудня під час перевірки наявності особового складу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Після виявлення відсутності військового проводилися пошукові заходи, але результату вони не дали. З'ясувалося, що він потрапив у полон бойовиків, але за яких обставин - поки невідомо.

"На даний час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань. Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних сил України", - заявили у штабі ООС.

17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, December 21, 2020

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі, в районі проведення операції Об’єднаних сил, було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Україна бойовики військові окупанти ЗСУ
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