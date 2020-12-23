Освободили украинского бойца, который недавно попал в плен
Младший сержант Пупко сегодня возвращен украинской стороне.
Об этом сообщила Украинская делегация в ТКГ на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Пупко Александра Ивановича, - говорится в сообщении.
Обстоятельства, при которых он недавно попал на временно неподконтрольную территорию, устанавливаются.
- Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто...Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Wednesday, December 23, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе наш боец попал в плен оккупантов - отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава.