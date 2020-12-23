Освободили украинского бойца, который недавно попал в плен

Об освобождении Александра Пупко сообщает Украинская делегация в ТКГ

Об освобождении Александра Пупко сообщает Украинская делегация в ТКГ

Фото с Fcebook-страницы Украинской делегации в ТКГ

Об этом сообщила Украинская делегация в ТКГ на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Пупко Александра Ивановича, - говорится в сообщении.

Обстоятельства, при которых он недавно попал на временно неподконтрольную территорию, устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе наш боец попал в плен оккупантов - отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава.