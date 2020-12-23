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23 декабря 2020, 17:21 7

Освободили украинского бойца, который недавно попал в плен

23 декабря 2020, 17:21 7
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Об освобождении Александра Пупко сообщает Украинская делегация в ТКГ
Об освобождении Александра Пупко сообщает Украинская делегация в ТКГ
Фото с Fcebook-страницы Украинской делегации в ТКГ
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Младший сержант Пупко сегодня возвращен украинской стороне.

Об этом сообщила Украинская делегация в ТКГ на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младшего сержанта Пупко Александра Ивановича, - говорится в сообщении.

Обстоятельства, при которых он недавно попал на временно неподконтрольную территорию, устанавливаются.

- Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Wednesday, December 23, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе наш боец попал в плен оккупантов - отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава.

Донбасс ТКГ военные оккупанты пленные
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