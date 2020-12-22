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22 грудня 2020, 18:07 5

У столиці горять склади на Святошинській

22 грудня 2020, 18:07 5
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Під час гасіння пожежі сталося обрушення покрівлі площею 300 кв.м. Рятувальниками було винесено 3 кисневих балони.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві

За попередньою інформацією рятувальників, сьогодні о 15:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Святошинській, 32, що у Святошинському районі столиці, видно чорний густий дим.

По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв.м. Попередньо площа пожежі була 200 кв.м, є загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення.

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні 22 грудня о 15:42 до оперативно-координаційного центру...

Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Tuesday, December 22, 2020

Під час гасіння пожежі сталося обрушення покрівлі площею 300 кв.м. Рятувальники винесли 3 кисневих балони.

Пожежу локалізовано на площі 1500 кв.м.

До ліквідації пожежі залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві під час відкриття головної ялинки сталася пожежа.

пожежа Київ рятувальники ДСНС
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