В столице горят склады на Святошинской

Есть угроза распространения огня на соседние помещения

Есть угроза распространения огня на соседние помещения

Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. Спасателями было вынесено 3 кислородных баллона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве

По предварительной информации спасателей, сегодня в 15:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на вул. Святошинской, 32 в Святошинском районе столицы, виден черный густой дым.

По прибытию спасатели установили, что пожар возник в складском помещении, размером 100х30 кв.м. Предварительно площадь пожара была 200 кв.м, есть угроза распространения огня на соседние помещения.

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні 22 грудня о 15:42 до оперативно-координаційного центру... Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Tuesday, December 22, 2020

Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. Спасатели вынесли 3 кислородных баллона.

Пожар локализован на площади 1500 кв.м.

К ликвидации пожара привлечено 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве во время открытия главной елки произошел пожар.