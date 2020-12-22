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22 декабря 2020, 18:07 4

В столице горят склады на Святошинской

22 декабря 2020, 18:07 4
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Есть угроза распространения огня на соседние помещения
Есть угроза распространения огня на соседние помещения
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Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. Спасателями было вынесено 3 кислородных баллона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в г.Киеве

По предварительной информации спасателей, сегодня в 15:42 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на вул. Святошинской, 32 в Святошинском районе столицы, виден черный густой дым.

По прибытию спасатели установили, что пожар возник в складском помещении, размером 100х30 кв.м. Предварительно площадь пожара была 200 кв.м, есть угроза распространения огня на соседние помещения.

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні 22 грудня о 15:42 до оперативно-координаційного центру...

Posted by Головне управління ДСНС України у м.Києві on Tuesday, December 22, 2020

Во время тушения пожара произошло обрушение кровли площадью 300 кв.м. Спасатели вынесли 3 кислородных баллона.

Пожар локализован на площади 1500 кв.м.

К ликвидации пожара привлечено 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве во время открытия главной елки произошел пожар.

пожар Киев спасатели ГСЧС
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