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20 грудня 2020, 13:09 19

Виплату компенсацій ФОПам перенесли через карантин

20 грудня 2020, 13:09 19
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Орієнтовно почати виплачувати кошти планують з 22 грудня
Орієнтовно почати виплачувати кошти планують з 22 грудня
Фото з відкритих джерел
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Виплата президентських восьми тисяч гривень компенсації найманим робітникам і ФОПам через карантинні обмеження розпочнеться не 21, а орієнтовно 22 грудня

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр економіки України Ігор Петрашко.

Наймані працівники можуть працювати як у ФОП, так і в компаніях іншої форми власності. Наприклад, якщо підприємство, ТОВ або ФОП, має 10 найманих працівників, то всі 10 працівників подаються самостійно через" Дію", отримуючи компенсацію 8 тисяч гривень. У випадку самого ФОП, ФОП також отримує ці 8 тисяч гривень. Ми орієнтуємося, що з 22-го числа, відразу після завершення так званого нашого першого дедлайну, ми почнемо виплати, - сказав міністр.

Петрашко уточнив, що ті, хто подасть заявки на отримання компенсації після 21 грудня, отримає виплати не раніше, ніж у січні 2021 року.

Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав приймання заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.

Кабмін карантин компенсація підприємці ФОП
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