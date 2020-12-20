Виплату компенсацій ФОПам перенесли через карантин

Орієнтовно почати виплачувати кошти планують з 22 грудня

Орієнтовно почати виплачувати кошти планують з 22 грудня

Фото з відкритих джерел

Виплата президентських восьми тисяч гривень компенсації найманим робітникам і ФОПам через карантинні обмеження розпочнеться не 21, а орієнтовно 22 грудня

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив міністр економіки України Ігор Петрашко.

Наймані працівники можуть працювати як у ФОП, так і в компаніях іншої форми власності. Наприклад, якщо підприємство, ТОВ або ФОП, має 10 найманих працівників, то всі 10 працівників подаються самостійно через" Дію", отримуючи компенсацію 8 тисяч гривень. У випадку самого ФОП, ФОП також отримує ці 8 тисяч гривень. Ми орієнтуємося, що з 22-го числа, відразу після завершення так званого нашого першого дедлайну, ми почнемо виплати, - сказав міністр.

Петрашко уточнив, що ті, хто подасть заявки на отримання компенсації після 21 грудня, отримає виплати не раніше, ніж у січні 2021 року.

Нагадаємо, 14 грудня Кабмін розпочав приймання заявок від підприємців на отримання одноразової допомоги від держави у зв'язку з карантином.