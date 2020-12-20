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20 декабря 2020, 13:09 16

Выплату компенсаций ФЛП перенесли из-за карантина

20 декабря 2020, 13:09 16
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Ориентировочно начать выплачивать средства планируют с 22 декабря
Ориентировочно начать выплачивать средства планируют с 22 декабря
Фото из открытых источников
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Выплата президентских восьми тысяч гривен компенсации наемным рабочим и ФЛП из-за карантинных ограничений начнется не 21, а ориентировочно 22 декабря

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр экономики Украины Игорь Петрашко.

Наемные работники могут работать как у ФЛП, так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ФЛП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через"Дію", получая компенсацию в 8 тысяч гривен. В случае самого ФЛП, ФЛП также получает эти 8 тысяч гривен. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты", - сказал министр.

Петрашко уточнил, что те, кто подаст заявки на получения компенсации после 21 декабря, получит выплаты не ранее, чем в январе 2021 года.

Напомним, 14 декабря Кабмин начал прием заявок от предпринимателей на получение единовременной помощи от государства в связи с карантином.

Кабмин карантин компенсация предприниматели ФЛП
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