На Шулявському мосту зняли ще 6 опор освітлення

Вночі їх демонтував підрядник

Вночі їх демонтував підрядник

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Віталій Кличко підтримав обурення киян, що підрядник давав гарантію на новий міст на 50 років, а інциденти розпочалися уже в перший рік.

Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, - демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом! – написав Кличко.

Друзі! Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік... Posted by Віталій Кличко on Wednesday, December 16, 2020

Він також повідомив, що "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд", як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

Підкреслю: за якість робіт на об’єкті відповідає генпідрядник. Висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об’єкту надає компанія з технічного нагляду – як незалежна організація. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд", - додав Кличко.

Він сказав, що розраховує, що розслідування буде оперативним і прозорим, "щоб усі винні понесли відповідальність".

Нагадаємо, вчора повідомлялося, як Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці.