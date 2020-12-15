Падіння ліхтарів на Шулявському мосту: поліція відкрила справу
Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом падіння електроопор на Шулявському мосту в Києві.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.
Справу відкрили за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".
Сьогодні, 15 грудня 2020 року, близько 15 години до правоохоронців надійшло повідомлення від перехожих про те, що неподалік станції метро "Шулявська” впали будівельні опори шляхопроводу”, - йдеться в повідомленні.
Оперативною групою, яка одразу прибула на місце події, встановлено, що зазнали падіння три елекроопори безпосередньо на шляхопровід.
Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів, постраждалих немає.
Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці, він розповів, що звернувся з заявою до поліції.