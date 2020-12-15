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15 грудня 2020, 19:56 6

Падіння ліхтарів на Шулявському мосту: поліція відкрила справу

15 грудня 2020, 19:56 6
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Внаслідок інциденту було пошкоджено 9 автомобілів
Внаслідок інциденту було пошкоджено 9 автомобілів
Фото: із відкритих джерел
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Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом падіння електроопор на Шулявському мосту в Києві.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Справу відкрили за статтею "Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

Сьогодні, 15 грудня 2020 року, близько 15 години до правоохоронців надійшло повідомлення від перехожих про те, що неподалік станції метро "Шулявська” впали будівельні опори шляхопроводу”, - йдеться в повідомленні.

Оперативною групою, яка одразу прибула на місце події, встановлено, що зазнали падіння три елекроопори безпосередньо на шляхопровід.

Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів, постраждалих немає.

Нагадаємо, 15 грудня в Києві на Шулявському мосту впали стовпи лінії електроопори.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на "ліхтаропад" на Шулявському мосту в столиці, він розповів, що звернувся з заявою до поліції.

Київ прокуратура кримінальна справа міст аварія
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