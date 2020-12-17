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17 декабря 2020, 14:39 4

"Шулявский мост – строительная площадка", - подрядчик о "фонаропаде" в столице

17 декабря 2020, 14:39 4
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Владелец корпорации "Укрбуд" Якусевич эмоционально откомментировал происшествие
Владелец корпорации "Укрбуд" Якусевич эмоционально откомментировал происшествие
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По словам подрядчика строительства Шулявского моста, владельца корпорации «УКРБУД» Андрея Якусевича,  24 декабря уже должны быть результаты экспертизы касательно причин происшествия.

Об этом Якусевич сказал в комментарии Стране, передаёт RegioNews.

Владелец корпорации "Укрбуд" Андрей Якусевич, не выбирая выражений, прокомментировал падение фонарей на Шулявском мосту.

Слово п@здец - это первое что пришло мне на ум, когда мне сказали про то, что на Шулявском мосту упали столбы,- рассказывает он.

Якусевич говорит, что все, кто ездит по Шулявском мосту, "осуществляют технический проезд на строительном участке".

Шулявский мост - строительная площадка. Все, кто ездит по Шулявском мосту, осуществляют технический проезд на строительном участке. Это касается и проезда по проспекту Победы под Шулявским мостом. А на территории стройки может произойти все, что угодно. Мы конечно стараемся избежать всех рисков, но все может быть. Объект ещё не сдан в эксплуатацию, по сути это стройка, - сказал он.

Подрядчик добавил, что его представители уже связались со всеми владельцами автомобилей, которые пострадали в результате падения столбов. Автомобили будут отремонтированы за счёт подрядчика, а когда найдут виновного - убытки возложат на него.

Напомним, ранее сообщалось, что Кличко отреагировал на "фонаропад" на Шулявском мосту в столице.

Киев мост обвал стройка Укрбуд
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