Верховна Рада змінила межі 11 українських міст: всі подробиці

Також депутати чітко прописали межі населених пунктів

Також депутати чітко прописали межі населених пунктів

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 16 грудня Верховна Рада прийняла Постанову про зміну меж міста Ніжина Чернігівської області та Ніжинського району, а також ще 10 міст із різних областей.

Про це у Facebook повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, передає RegioNews.

Постанова ВР про зміну і встановлення меж міста Ніжина і Ніжинського району прийнята. Дякую всім народним депутатам за підтримку!" - написав він.

За словами міського голови, територія міста зросла на 725 га або майже на 17%. Проект, який сьогодні був підтриманий, розроблявся з 2008 року.

Крім того, Верховна Рада змінила і встановила межі ще десяти населених пунктів у різних регіонах України:

Корюківка Корюківського району Чернігівської області;

Радехів Червоноградського району Львівської області;

Великі Мости Червоноградського району Львівської області;

Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області;

Шпола Звенигородського району Черкаської області;

Городок Хмельницького району Хмельницької області;

Арциз Болградського району Одеської області;

Рогатин Івано-Франківського району Івано-Франківської області;

Овруч Коростенського району Житомирської області;

Лозова і Лозівський район Харківської області.

Нагадаємо, Кабмін взявся за реорганізацію РДА ліквідованих районів. Уряд також ухвалив порядок, за яким відбуватиметься утворення та реорганізація райдержадміністрацій.