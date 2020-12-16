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16 грудня 2020, 19:30 195

Верховна Рада змінила межі 11 українських міст: всі подробиці

16 грудня 2020, 19:30 195
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Також депутати чітко прописали межі населених пунктів
Також депутати чітко прописали межі населених пунктів
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 16 грудня Верховна Рада прийняла Постанову про зміну меж міста Ніжина Чернігівської області та Ніжинського району, а також ще 10 міст із різних областей.

Про це у Facebook повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, передає RegioNews.

Постанова ВР про зміну і встановлення меж міста Ніжина і Ніжинського району прийнята. Дякую всім народним депутатам за підтримку!" - написав він.

За словами міського голови, територія міста зросла на 725 га або майже на 17%. Проект, який сьогодні був підтриманий, розроблявся з 2008 року.

Крім того, Верховна Рада змінила і встановила межі ще десяти населених пунктів у різних регіонах України:

  • Корюківка Корюківського району Чернігівської області;
  • Радехів Червоноградського району Львівської області;
  • Великі Мости Червоноградського району Львівської області;
  • Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області;
  • Шпола Звенигородського району Черкаської області;
  • Городок Хмельницького району Хмельницької області;
  • Арциз Болградського району Одеської області;
  • Рогатин Івано-Франківського району Івано-Франківської області;
  • Овруч Коростенського району Житомирської області;
  • Лозова і Лозівський район Харківської області.

Нагадаємо, Кабмін взявся за реорганізацію РДА ліквідованих районів. Уряд також ухвалив порядок, за яким відбуватиметься утворення та реорганізація райдержадміністрацій.

Верховна Рада місто кордон Постанова депутати Чернігівська область голосування
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