Верховна Рада змінила межі 11 українських міст: всі подробиці
Сьогодні, 16 грудня Верховна Рада прийняла Постанову про зміну меж міста Ніжина Чернігівської області та Ніжинського району, а також ще 10 міст із різних областей.
Про це у Facebook повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, передає RegioNews.
Постанова ВР про зміну і встановлення меж міста Ніжина і Ніжинського району прийнята. Дякую всім народним депутатам за підтримку!" - написав він.
За словами міського голови, територія міста зросла на 725 га або майже на 17%. Проект, який сьогодні був підтриманий, розроблявся з 2008 року.
Крім того, Верховна Рада змінила і встановила межі ще десяти населених пунктів у різних регіонах України:
- Корюківка Корюківського району Чернігівської області;
- Радехів Червоноградського району Львівської області;
- Великі Мости Червоноградського району Львівської області;
- Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області;
- Шпола Звенигородського району Черкаської області;
- Городок Хмельницького району Хмельницької області;
- Арциз Болградського району Одеської області;
- Рогатин Івано-Франківського району Івано-Франківської області;
- Овруч Коростенського району Житомирської області;
- Лозова і Лозівський район Харківської області.
Нагадаємо, Кабмін взявся за реорганізацію РДА ліквідованих районів. Уряд також ухвалив порядок, за яким відбуватиметься утворення та реорганізація райдержадміністрацій.