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16 грудня 2020, 21:25 9

Рада не буде голосувати за звільнення Абрамовського цього тижня - нардеп

16 грудня 2020, 21:25 9
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Він поки що продовжить працювати на посаді попри написану заяву про звільнення
Він поки що продовжить працювати на посаді попри написану заяву про звільнення
Фото: із відкритих джерел
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Цього тижня Верховна Рада не буде голосувати за звільнення з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського.

Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

За його словами, президент Володимир Зеленський вже взяв це питання на особистий контроль.

Сьогодні, 16 грудня Рада на прохання профільного комітету зняла з розгляду проект постанови про звільнення Абрамовського.

Міністр екології Роман Абрамовський продовжує працювати. Президент взяв це питання на особистий контроль. Завтра і у п'ятницю голосування за його звільнення не буде", - повідомив Качура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри екології і у справах ветеранів подали заяви про відставку - Разумков.

звільнення екологія міністр Верховна Рада Роман Абрамовський
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