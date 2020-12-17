Нардепы изменили график работы в январе
Депутаты проголосовали за соответствующий проект постановления
Депутаты проголосовали за соответствующий проект постановления
Верховная рада изменила календарный план проведения четвертой сессии в связи с ужесточением карантина в январе. Вместо двух пленарных недель будет одна, а также работа в комитетах.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Рады.
Соответствующий проект постановления №4501 на сегодняшнем заседании поддержали 295 народных депутатов.
Согласно документу, в январе Рада будет работать так:
- с 11 по 15 января - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
- с 18 по 22 января - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);
- с 25 по 29 января: 25 января - заседание согласительного совета. 26-29 января - пленарные заседание. Закрытие сессии.
Ранее предвиделось, что, согласно календарному плану, с 11 по 22 января должны были проходить пленарные заседания парламента.
Напомним, ранее сообщалось, что 14 декабря в Верховной Раде предварительно определились, как будут работать во время локдауна.
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