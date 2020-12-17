Нардепы изменили график работы в январе

Депутаты проголосовали за соответствующий проект постановления

Депутаты проголосовали за соответствующий проект постановления

Фото из открытых источников

Верховная рада изменила календарный план проведения четвертой сессии в связи с ужесточением карантина в январе. Вместо двух пленарных недель будет одна, а также работа в комитетах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Рады.

Соответствующий проект постановления №4501 на сегодняшнем заседании поддержали 295 народных депутатов.

Согласно документу, в январе Рада будет работать так:

с 11 по 15 января - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

с 18 по 22 января - работа в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

с 25 по 29 января: 25 января - заседание согласительного совета. 26-29 января - пленарные заседание. Закрытие сессии.

Ранее предвиделось, что, согласно календарному плану, с 11 по 22 января должны были проходить пленарные заседания парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 декабря в Верховной Раде предварительно определились, как будут работать во время локдауна.