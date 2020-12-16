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16 грудня 2020, 18:33 49

Закон про особливий статус Донбасу направили на підпис Зеленському

16 грудня 2020, 18:33 49
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Голова Верховної ради його вже підписав
Голова Верховної ради його вже підписав
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який продовжує до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані на сайті Верховної Ради.

Відповідно до інформації у картці законопроєкту, 16 грудня документ повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомлялося раніше, у "Слузі народу" заявили, що закон про особливий статус Донбасу допоможе продовжити мирний процес.

закон спікер Верховна Рада президент законопроєкт
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