Закон про особливий статус Донбасу направили на підпис Зеленському

Голова Верховної ради його вже підписав

Голова Верховної ради його вже підписав

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, який продовжує до 31 грудня 2021 року дію статті 1 закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані на сайті Верховної Ради.

Відповідно до інформації у картці законопроєкту, 16 грудня документ повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомлялося раніше, у "Слузі народу" заявили, що закон про особливий статус Донбасу допоможе продовжити мирний процес.