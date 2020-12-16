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16 грудня 2020, 19:07 9

Міськрада Дніпра обрала секретаря та виконком і затвердила бюджет

16 грудня 2020, 19:07 9
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Це відбулося сьогодні під час сесії міської ради
Це відбулося сьогодні під час сесії міської ради
Фото з відкритих джерел.
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16 грудня під час пленарного засідання сесії Дніпровської міської ради VIII скликання на посаду секретаря обрано депутата Олександра Санжару.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Дніпроград.

Кандидатуру Олександра Санжари підтримали 48 депутатів під час таємного голосування. Це вже друга його каденція на цій посаді.

Також депутати затвердили кількісний та персональний склад виконавчого комітету.

До списку його членів увійшли: міський голова Борис Філатов, секретар міськради Олександр Санжара, а також Дмитро Бутко, Геннадій Грищенко, Ольга Гугніна, Наталія Костюченко, Леонід Маньковський, Ігор Маринкевич, Андрій Пильченко, Назарій Постольник.

Як повідомляє Дніпро-TV, на сесії було затверджено бюджет міста на 2021 рік.

Як повідомлялося раніше, Дніпропетровську облраду сьогодні очолив депутат від "Слуги народу" Микола Лукашук.

Дніпровська міськрада Дніпро Борис Філатов секретар Пропозиція
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