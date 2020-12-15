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15 грудня 2020, 21:18 78

Мер Чернівців назвав ймовірних кандидатів на посаду секретаря міськради

15 грудня 2020, 21:18 78
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Усі – від партії мера "Єдина Альтернатива"
Усі – від партії мера "Єдина Альтернатива"
Фото Суспільне
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Новообраний міський голова Чернівців Роман Клічук назвав декілька кандидатур, які розглядають на посаду секретаря міськради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Раніше Клічук говорив, що бачить новим секретарем представника своєї партії "Єдина альтернатива", яка здобула найбільше мандатів до міської ради – 10.

В інтерв'ю він назвав імена тих, хто може зайняти цю посаду. Серед них - Руслан Білоскурський.

Він справді гідний бути на цій посаді, але надто вболіває за університет (Руслан Білоскурський – декан економічного факультету, – ред.), тому навряд зможе його залишити. Зараз розглядаємо Марину Кирилюк (власниця "Західної маркетингової компанії"– ред.), Валентину Радчук (завідувачка кафедри практичної психології Чернівецького національного університету – ред.), Тараса Прокопа (експерт з децентралізації – ред.), - сказав Клічук.

Водночас, мер додав, що кандидатуру Василя Зазуляка (місцевого забудовника) на посаду секретаря не розглядають.

Клічук також пояснив, чому веде перемовини з іншими партіями щодо того, що секретарем має стати член "ЄА".

Це винятково для зручності. У Чернівцях заполітизували цю посаду. Насправді ж, секретар має забезпечувати комунікацію між міським головою та радою. Це не політична посада, - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТВК досі не призначила сесію Чернівецької міськради: названо причину.

Чернівці мер секретар вибори Роман Клічук
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