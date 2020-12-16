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16 грудня 2020, 14:30 30

Дніпропетровську облраду очолив депутат від "Слуги народу" Микола Лукашук

16 грудня 2020, 14:30 30
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Він був єдиним кандидатом на цю посаду
Він був єдиним кандидатом на цю посаду
Фото: із відкритих джерел
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16 грудня під час сесії депутати обрали головою Дніпропетровської обласної ради 8 скликання представника партії "Слуга народу" Миколу Лукашука.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

На другому пленарному засіданні першої сесії облради Лукашука висунула партія "Слуга народу".

Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Кандидатуру колишнього голови обласної ради Святослава Олійника не висували.

Під час таємного голосування Лукашук отримав 95 голосів, 14 депутатів не підтримали жодного кандидата.

Довідка: Микола Лукашук народився у 1980 році в Кривому Розі. Він керівник некомерційної професійної організації "Національна асоціація арбітражних керуючих". З 2005 року працює в сфері банкрутства та відновлення платоспроможності боржників. Як арбітражний керуючий, брав участь в понад 200 справах. Під час місцевих виборів балотувався від партії "Слуга народу", однак є безпартійним.

Нагадаємо, 10 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Дніпропетровська область облрада голова призначення голосування депутати
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