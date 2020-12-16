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16 грудня 2020, 13:37 176

Міський голова Кам’янця-Подільського відкликав свого кандидата на посаду секретаря міськради

16 грудня 2020, 13:37 176
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Заяву про відкликання подав під час сьогоднішньої другої сесії міськради
Заяву про відкликання подав під час сьогоднішньої другої сесії міськради
Фото vdalo.info
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Міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко подав заяву про відкликання свого кандидата на посаду секретаря міськради Ірини Шелепницької.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на vdalo.info.

"Свободівець" Михайло Посітко, мер Кам’янця-Подільського, який на посаду секретаря міськради висунув колегу-"свободівку" Ірину Шелепницьку, сьогодні відкликав її кандидатуру. Про це він заявив під час другої позачергової сесії міської ради.

За інформацією Vdalo.info, у ВО "Свобода" не впевнені, що їм вистачить голосів для голосування за цю кандидатуру.

Таким чином у Посітка з’явився час, щоб обрати нового кандидата. Натомість голова фракції "ЄС" Василь Кобильник наполягає, що згідно регламенту секретаря треба затвердити на 2 сесії міської ради. Інакше – кандидатуру має право висунути депутатський корпус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора мер Кам’янця-Подільського представив свою команду в міськраді, щоби вже сьогодні пропозиції цих кандидатур були винесені на голосування сесії.

Хмельницька область Кам`янець-Подільський сесія секретар ВО Свобода
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