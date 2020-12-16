Міський голова Кам’янця-Подільського відкликав свого кандидата на посаду секретаря міськради

Заяву про відкликання подав під час сьогоднішньої другої сесії міськради

Заяву про відкликання подав під час сьогоднішньої другої сесії міськради

Фото vdalo.info

Міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко подав заяву про відкликання свого кандидата на посаду секретаря міськради Ірини Шелепницької.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на vdalo.info.

"Свободівець" Михайло Посітко, мер Кам’янця-Подільського, який на посаду секретаря міськради висунув колегу-"свободівку" Ірину Шелепницьку, сьогодні відкликав її кандидатуру. Про це він заявив під час другої позачергової сесії міської ради.

За інформацією Vdalo.info, у ВО "Свобода" не впевнені, що їм вистачить голосів для голосування за цю кандидатуру.

Таким чином у Посітка з’явився час, щоб обрати нового кандидата. Натомість голова фракції "ЄС" Василь Кобильник наполягає, що згідно регламенту секретаря треба затвердити на 2 сесії міської ради. Інакше – кандидатуру має право висунути депутатський корпус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора мер Кам’янця-Подільського представив свою команду в міськраді, щоби вже сьогодні пропозиції цих кандидатур були винесені на голосування сесії.