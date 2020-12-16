Горсовет Днепра избрал секретаря, исполком и утвердил бюджет

Это произошло сегодня во время сессии городского совета

Это произошло сегодня во время сессии городского совета

Фото из открытых источников

16 декабря во время пленарного заседания сессии Днепровского городского совета VIII созыва на должность секретаря избран депутат Александр Санжара.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепроград.

Кандидатуру Александра Санжары поддержали 48 депутатов во время тайного голосования. Это уже вторая его каденция на этой должности.

Также депутаты утвердили количественный и персональный состав исполнительного комитета.

В список его членов вошли: городской голова Борис Филатов, секретарь горсовета Александр Санжара, а также Дмитрий Бутко, Геннадий Грищенко, Ольга Гугнина, Наталья Костюченко, Леонид Маньковский, Игорь Маринкевич, Андрей Пильченко, Назарий Постольник.

Как сообщает Днипро-TVна сессии был утвержден бюджет города на 2021 год.

Как сообщалось ранее, Днепропетровский облсовет сегодня возглавил депутат от "Слуги народа" Николай Лукашук.