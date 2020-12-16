З Миколаєва хотіли нелегально експортувати військове авіаобладнання

Контррозвідка СБУ викрила спробу

Контррозвідка СБУ викрила спробу

Фото СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України попередили у Миколаєві спробу прихованого вивезення з території України авіаційного обладнання військового призначення для потреб однієї з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку планує менеджмент однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях у країнах Близького Сходу та Африки. Фігуранти намагалися організувати нелегальне вивезення за межі України авіаційних виробів та приладів, якими комплектуються військово-транспортні літаки.

Вони приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який після проходження технічного обслуговування мав вилетіти за межі України. В той же час, у компанії були відсутні дозвільні документи Державного експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення за межі країни виробів військового призначення, - повідомляють в СБУ.

Продукцію у встановленому законом порядку направлено на експертизу. Після її висновків прийматиметься рішення щодо відкриття кримінального провадження, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Управлінням СБУ в Миколаївській області спільно з Чорноморською митницею Держмитслужби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з "Борисполя" не полетіли в Африку російські комплектуючі до вертольотів.