09:02  16 грудня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 10 622 нових випадків
11:49  16 грудня
Рада відправила у відставку голову Мінветеранів Бессараба
08:12  16 грудня
На Донбасі знову неспокійно: бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2020, 14:32 5

З Миколаєва хотіли нелегально експортувати військове авіаобладнання

16 грудня 2020, 14:32 5
Читайте также на русском языке
Контррозвідка СБУ викрила спробу
Контррозвідка СБУ викрила спробу
Фото СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідники Служби безпеки України попередили у Миколаєві спробу прихованого вивезення з території України авіаційного обладнання військового призначення для потреб однієї з країн Близького Сходу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що оборудку планує менеджмент однієї з вітчизняних транспортних авіакомпаній, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях у країнах Близького Сходу та Африки. Фігуранти намагалися організувати нелегальне вивезення за межі України авіаційних виробів та приладів, якими комплектуються військово-транспортні літаки.

Вони приховали військову продукцію від митного огляду серед бортового обладнання літака авіакомпанії, який після проходження технічного обслуговування мав вилетіти за межі України. В той же час, у компанії були відсутні дозвільні документи Державного експортного контролю України, передбачені чинним законодавством для переміщення за межі країни виробів військового призначення, - повідомляють в СБУ.

Продукцію у встановленому законом порядку направлено на експертизу. Після її висновків прийматиметься рішення щодо відкриття кримінального провадження, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась Управлінням СБУ в Миколаївській області спільно з Чорноморською митницею Держмитслужби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з "Борисполя" не полетіли в Африку російські комплектуючі до вертольотів.

СБУ контрабанда обладнання авіація аеропорт Миколаїв
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Полтавщині прикрили мережу з 17-ти підпільних гральних закладів
15 грудня 2020, 19:00
Чиновники прикордонної служби "кришували” контрабанду з Білорусі — СБУ
15 грудня 2020, 12:59
СБУ викрила наркодилерів, які працювали у 15 областях України
14 грудня 2020, 12:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Чернігівську облраду
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »