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16 декабря 2020, 14:32 9

Из Николаева хотели нелегально экспортировать военное авиаоборудование

16 декабря 2020, 14:32 9
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Контрразведка СБУ разоблачила попытку
Контрразведка СБУ разоблачила попытку
Фото СБУ
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Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного оборудования военного назначения для потребностей одной из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что махинацию планирует менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, которая специализируется на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.

Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, в компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения, - сообщают в СБУ.

Продукция в установленном законом порядке направлен на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась Управлением СБУ в Николаевской области совместно с Черноморской таможни Гостаможслужбы.

Напомним, ранее сообщалось, что из "Борисполя" не полетели в Африку российские комплектующие к вертолетам.

СБУ оборудование аэропорт Николаев контрабанда авиация
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