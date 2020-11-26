09:29  26 листопада
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більше 15 тисяч нових випадків
11:09  26 листопада
Понад 87 млн збитків: ДБР провело обшуки у працівників "Київоблагролісу"
08:11  26 листопада
Три порушення за добу: у штабі ООС розповіли про дії бойовиків на Донбасі
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2020, 11:50 372

Російські комплектуючі до вертольотів в Африку з "Борисполя" не полетіли

26 листопада 2020, 11:50 372
Читайте также на русском языке
Київська фірма незаконно експортувала військові товари
Київська фірма незаконно експортувала військові товари
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка СБУ виявила та припинила функціонування міжнародного каналу переправлення товарів військового призначення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Контррозвідники СБ України блокували міжнародний канал постачання через територію України російських товарів військового призначення та попередили їх можливе переправлення до країн санкційного списку Ради Безпеки ООН.

Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність менеджменту однієї з київський компаній, який планував незаконно постачати комплектуючі до вертолітної техніки в одну з країн Африки.

Для приховування російського походження товарів та їх військового призначення під час митного оформлення вантажу, організатори надали документацію, в якій вказано неправдиві відомості. Також у відправників не було дозвільних документів, передбачених чинним законодавством, для експорту товарів такої категорії. Переправити військову продукцію зловмисники планували авіарейсом з Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

За результатом проведеної ідентифікації вилучених товарів, розпочато кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Луганщині затримали організаторку незаконного "референдуму" 2014 року.

СБУ військова техніка РФ Совбез ООН санкції
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Командира підрозділу Нацгвардії викрито на державній зраді
25 листопада 2020, 17:25
У Чернігові СБУ затримала пропагандиста, який агітував за "агресивну війну"
24 листопада 2020, 19:57
Воював проти України: СБУ спіймала у Харкові снайпера бойовиків "ЛНР”
24 листопада 2020, 17:37
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Адвокат Голика подумала, що її клієнт – злочинець. Тому вирішила натиснути на ЗМІ
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »