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15 грудня 2020, 19:00 2

На Полтавщині прикрили мережу з 17-ти підпільних гральних закладів

15 грудня 2020, 19:00 2
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Правоохоронці припинили протиправну діяльність
Правоохоронці припинили протиправну діяльність
Фото відділу комунікації поліції Полтавщини
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Працівники поліції та співробітники УСБУ на Полтавщині припинили діяльність 17-ти підпільних гральних закладів у різних населених пунктах області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.

Протиправну діяльність сімнадцяти гральних закладів, що діяли в різних населених пунктах області, припинили детективи Слідчого управління поліції Полтавщини та оперативники Управління стратегічних розслідувань Нацполу, спільно із співробітниками УСБУ в Полтавській області, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

Зокрема, такі підпільні заклади виявлені в низці нежитлових приміщень Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Карлівки, Чутово, Кобеляк, Глобино, Лубен.

Під час проведення санкціонованих судом обшуків слідчі та оперативники, із залученням спецпідрозділу УСБУ, вилучили десятки одиниць комп’ютерної техніки та іншого обладнання, яке використовувалося для протиправної діяльності гральних закладів, - зазначив Артем Родигін, заступник начальника поліції Полтавщини.

Наразі в кримінальному провадженні, відкритому за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор) Кримінального кодексу України, призначені комп’ютерно-технічні експертизи. Санкція статті передбачає штраф від 170 тис. до 680 тисяч гривень. Тривають слідчі дії.

На Полтавщині працівники поліції та співробітники УСБУ припинили діяльність близько 20-ти підпільних гральних закладів https://bit.ly/37l2MK3

Posted by Поліція Полтавської області on Tuesday, December 15, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві накрили мережу підпільних казино: одне - на воді.

СБУ гральний бізнес злочин поліція штраф
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