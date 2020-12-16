09:02  16 декабря
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 10 622 новых случаев
11:49  16 декабря
Рада отправила в отставку главу Минветеранов Бессараба
08:12  16 декабря
На Донбассе снова неспокойно: боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня
UA | RU
UA | RU
16 декабря 2020, 13:10 4

На Шулявском мосту сняли еще 6 опор освещения

16 декабря 2020, 13:10 4
Читайте також українською мовою
Ночью их демонтировал подрядчик
Ночью их демонтировал подрядчик
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генподрядчик оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции за свой счет.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Виталий Кличко поддержал возмущение киевлян, что подрядчик давал гарантию на новый мост на 50 лет, а инциденты начались уже в первый год.

Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Те, что вызвали сомнения относительно надежности укрепления, - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет! – написал Кличко.

Друзі! Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік...

Posted by Віталій Кличко on Wednesday, December 16, 2020

Он также сообщил, что "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Подчеркну: за качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы по качеству работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору – как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений", - добавил Кличко.

Он сказал, что рассчитывает, что расследование будет оперативным и прозрачным, "чтобы все виновные понесли ответственность".

Напомним, вчера сообщалось, как Кличко отреагировал на "фонаропад" на Шулявском мосту в столице.

Киев мэр мост Виталий Кличко обвал
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Падение фонарей на Шулявском мосту: силовики открыли дело
15 декабря 2020, 19:56
В столице на Шулявском мосту обвалились огромные фонари
15 декабря 2020, 16:16
Во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских
15 декабря 2020, 14:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черниговский облсовет
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Все блоги »