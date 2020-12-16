На Шулявском мосту сняли еще 6 опор освещения

Ночью их демонтировал подрядчик

Ночью их демонтировал подрядчик

Фото из открытых источников

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Киевский городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Виталий Кличко поддержал возмущение киевлян, что подрядчик давал гарантию на новый мост на 50 лет, а инциденты начались уже в первый год.

Сообщу, что специалисты обследовали все опоры освещения. Те, что вызвали сомнения относительно надежности укрепления, - демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет! – написал Кличко.

Друзі! Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік... Posted by Віталій Кличко on Wednesday, December 16, 2020

Он также сообщил, что "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд относительно возмещения подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян.

Подчеркну: за качество работ на объекте отвечает генподрядчик. Выводы по качеству работ и безопасности эксплуатации объекта предоставляет компания по техническому надзору – как независимая организация. Прокуратура столицы возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений", - добавил Кличко.

Он сказал, что рассчитывает, что расследование будет оперативным и прозрачным, "чтобы все виновные понесли ответственность".

Напомним, вчера сообщалось, как Кличко отреагировал на "фонаропад" на Шулявском мосту в столице.