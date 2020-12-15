Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року
Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроєкт №4467.
Як інформує RegioNews, за документ проголосували 304 нардепи.
Отже, дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО продовжили до 31 грудня 2021 року.
У парламенті неодноразово заявляли, що це рішення потрібно для того, щоб представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу.
Відомо, що закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.
Нагадаємо, раніше у Раді пояснили, чому важливо продовжити особливий статус Донбасу.
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