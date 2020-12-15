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15 грудня 2020, 11:31 8

Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік

15 грудня 2020, 11:31 8
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Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року
Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада продовжила особливий статус Донбасу ще на рік. Народні депутати підтримали за основу та в цілому відповідний законопроєкт №4467.

Як інформує RegioNews, за документ проголосували 304 нардепи.

Отже, дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО продовжили до 31 грудня 2021 року.

У парламенті неодноразово заявляли, що це рішення потрібно для того, щоб представники України на переговорах у Мінську могли спокійно продовжити роботу.

Відомо, що закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО регулярно продовжується ще з 2014 року.

Нагадаємо, раніше у Раді пояснили, чому важливо продовжити особливий статус Донбасу.

ОРДЛО Донбас Україна війна Донецьк
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