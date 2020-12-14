Стан Кернеса не змінився, - прессекретар
Лікарі за ним спостерігають
Лікарі за ним спостерігають
Стан міського голови Харкова, у якого минулого тижня відмовили нирки, не змінився.
Про це в коментарі УНН повідомив його прессекретар.
Як повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, стан Геннадія Кернеса, у якого минулого тижня відмовили нирки, не змінився.
Стан (Геннадія Кернеса — ред.) поки без змін. Лікарі спостерігають за ним. Поки нічого більше не можу сказати, - заявив Сидоренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня стан здоров’я мера Харкова Кернеса різко погіршився.
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