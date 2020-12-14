Стан Кернеса не змінився, - прессекретар

Лікарі за ним спостерігають

Лікарі за ним спостерігають

Фото з відкритих джерел

Стан міського голови Харкова, у якого минулого тижня відмовили нирки, не змінився.

Про це в коментарі УНН повідомив його прессекретар.

Як повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, стан Геннадія Кернеса, у якого минулого тижня відмовили нирки, не змінився.

Стан (Геннадія Кернеса — ред.) поки без змін. Лікарі спостерігають за ним. Поки нічого більше не можу сказати, - заявив Сидоренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня стан здоров’я мера Харкова Кернеса різко погіршився.