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Стан Кернеса не змінився, - прессекретар
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14 грудня 2020, 16:11 11

Стан Кернеса не змінився, - прессекретар

14 грудня 2020, 16:11 11
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Лікарі за ним спостерігають
Лікарі за ним спостерігають
Фото з відкритих джерел
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Стан міського голови Харкова, у якого минулого тижня відмовили нирки, не змінився.

Про це в коментарі УНН повідомив його прессекретар.

Як повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, стан Геннадія Кернеса, у якого минулого тижня відмовили нирки, не змінився.

Стан (Геннадія Кернеса — ред.) поки без змін. Лікарі спостерігають за ним. Поки нічого більше не можу сказати, - заявив Сидоренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 грудня стан здоров’я мера Харкова Кернеса різко погіршився.

мер Харьків Геннадій Кернес здоров`я
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