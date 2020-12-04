Венедіктова розповіла, чи має Зеленський відношення до відкриття справ проти Порошенка

На думку генпрокурора, мова не йде про політичні переслідування

На думку генпрокурора, мова не йде про політичні переслідування

Фото: з відкритих джерел

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова вважає, що президент України Володимир Зеленський "не зводить рахунки" зі своїми опонентами, та не прикриває людей, зі свого оточення.

Як передає RegioNews, про це генпрокурор розповіла в ефірі одного з телеканалів.

На думку генпрокурора, це робить Зеленського не причетним до справ щодо діяльності п'ятого Президента України Петра Порошенка.

"Президент Зеленський, мабуть, перший президент, який не відкриває справи проти своїх ворогів і не закриває проти друзів. Не фальсифікує. Тобто, мені здається, що пан Порошенко має розуміти, що він такий же, як і інші пани. І тут точно не йдеться про політичні переслідування. Тому що багато справ було відкрито виключно за рішенням судів. Будемо дивитися, як будуть ці справи розслідуватися. У нас різні органи слідства (працюють - ред.) щодо пана Порошенка. І ДБР розслідує, і НАБУ розслідує”, - зазначила генпрокурор.

Нагадаємо, раніше Венедіктова наказала перевірити законність "Великого будівництва” Зеленського.