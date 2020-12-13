У Мінекології хочуть прив’язати екологічні збитки в анексованому Росією Криму до воєнних злочинів

Так заступник міністра Хорєв прокоментував розлив нафтопродуктів у Севастопольській бухті

Так заступник міністра Хорєв прокоментував розлив нафтопродуктів у Севастопольській бухті

Заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Михайло Хорєв повідомив, що Україна буде обов’язково залучати Росію до відповідальності за шкоду екології в анексованому нею Криму.

Так прокоментував Михайло Хорєв, зокрема, розлив нафтопродуктів у Севастопольській бухті в грудні проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, передає RegioNews.

Відповідальність за розливи нафти в Севастополі під час окупації покладається на країну-окупанта. Зараз створена робоча група, яка спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розробляє методики оцінки цього збитку. Ми хочемо прив’язати їх до воєнних злочинів і, відповідно, пред’являти ці позови в міжнародних судах, – зазначив Хорєв.

Наразі немає реакції відповідних відомств Росії і окупованого нею Криму на цю інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Криму заочно засудили гендиректора каналу ATR Іслямова до 19 років увʼязнення.