В Минэкологии хотят привязать экологические убытки в аннексированном Россией Крыму к военным преступлениям

Так заместитель министра Хорев прокомментировал разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте

Так заместитель министра Хорев прокомментировал разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте

Заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаил Хорев сообщил, что Украина будет обязательно привлекать Россию к ответственности за вред экологии в анексованому ею Крыма.

Так прокомментировал Михаил Хорев, в частности, разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте в декабре проекта Радио Свобода Крым.Реалии, передает RegioNews.

Ответственность за разливы нефти в Севастополе во время оккупации возлагается на страну-оккупанта. Сейчас создана рабочая группа, которая совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разрабатывает методики оценки этого ущерба. Мы хотим привязать их к военным преступлениям и, соответственно, предъявлять эти иски в международных судах, – отметил Хорев.

Пока нет реакции соответствующих ведомств России и оккупированного ею Крыма на эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму заочно осудили гендиректора канала ATR Ислямова к 19 годам заключения.