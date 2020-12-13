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13 декабря 2020, 18:49 3

В Минэкологии хотят привязать экологические убытки в аннексированном Россией Крыму к военным преступлениям

13 декабря 2020, 18:49 3
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Так заместитель министра Хорев прокомментировал разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте
Так заместитель министра Хорев прокомментировал разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте
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Заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Михаил Хорев сообщил, что Украина будет обязательно привлекать Россию к ответственности за вред экологии в анексованому ею Крыма.

Так прокомментировал Михаил Хорев, в частности, разлив нефтепродуктов в Севастопольской бухте в декабре проекта Радио Свобода Крым.Реалии, передает RegioNews.

Ответственность за разливы нефти в Севастополе во время оккупации возлагается на страну-оккупанта. Сейчас создана рабочая группа, которая совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разрабатывает методики оценки этого ущерба. Мы хотим привязать их к военным преступлениям и, соответственно, предъявлять эти иски в международных судах, – отметил Хорев.

Пока нет реакции соответствующих ведомств России и оккупированного ею Крыма на эту информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму заочно осудили гендиректора канала ATR Ислямова к 19 годам заключения.

экология Минэкоэнерго Крым нефть ущерб
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