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Від початку доби в зоні ООС – 5 порушень режиму "тиші" російсько-окупаційними військами
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13 грудня 2020, 18:14 15

Від початку доби в зоні ООС – 5 порушень режиму "тиші" російсько-окупаційними військами

13 грудня 2020, 18:14 15
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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби, 13 грудня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

5 порушень режиму "тиші" бойовиками зафіксовано від початку доби.

Так, поблизу Південного ворог застосував проти українських воїнів міномети 82-го калібру. З гранатометів різних систем ворог відкривав вогонь неподалік Водяного, що на приморському напрямку. Не було спокійно і біля Водяного поблизу Донецька. Тут російсько-окупаційні війська задіяли проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети.

Провокаційні дії окупанта не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, - повідомляють у штабі.

Також нашими військовослужбовцями - саперами ДСНСна ділянках уздовж лінії розмежування сторін розміновано майже 3 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пропуск через КВПП на більшості дорожніх коридорів заблокований російсько-окупаційними військами.

ООС війна бойовики обстріли окупанти
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