Фото: поліція Черкаської області

У селі Шабастівка на Черкащині 32-річного чоловіка підозрюють у смертельному побитті 55-річного знайомого. Конфлікт між чоловіками виник під час спільного розпивання алкоголю та переріс у бійку

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, інцидент стався 12 листопада. Двоє чоловіків разом вживали алкогольні напої, коли між ними виникла сварка. Згодом конфлікт переріс у бійку.

Після цього чоловіки розійшлися по різних кімнатах. Наступного дня 32-річний чоловік звернувся до поліції та повідомив, що виявив 55-річного знайомого без ознак життя.

Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу. За її результатами встановили, що чоловік помер від тілесних ушкоджень.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці з'ясували, що смертельних травм знайомому завдав саме 32-річний чоловік.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік вбив співмешканку та намагався спалити тіло. Як з'ясували правоохоронці, між співмешканцями під час застілля з алкоголем сталась сварка.