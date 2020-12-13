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Від початку доби на Донбасі "тиша"
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13 грудня 2020, 10:18 5

Від початку доби на Донбасі "тиша"

13 грудня 2020, 10:18 5
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Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню
Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню
Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Минулої доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь.

Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів отримали легкі поранення біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора ТКГ повідомила про двох поранених військових на Донбасі.

Донбас ООС війна обстріли бойовики
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