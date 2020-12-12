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12 грудня 2020, 14:00 3

На Донбасі бойовики утримують в полоні 251 українця – Денісова

12 грудня 2020, 14:00 3
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Перевірити умови утримання полонених українців наразі неможливо
Перевірити умови утримання полонених українців наразі неможливо
Фото: Офіс омбудсмана
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Український омбудсман Людмила Денісова повідомила, що в полоні окупантів на Донбасі перебуває 251 українець.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Про українських полонених на Донбасі йшлося на робочій зустрічі Денісової з Надзвичайним і Повноважним Послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс, повідомила омбудсман. Вона зазначила, що 251 українець перебуває у полоні на території Донбасу і перевірити умови їх утримання немає можливості.

У полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 251 громадянин України. Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав та умов тримання в місцях несвободи залишається наразі неможливим, - наголосила Денісова.

У зв`язку з цим українська омбудсман попросила британського посла звернутися до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. аби посилити зусилля задля їх допуску на ці території для здійснення відповідного моніторингу.

🤝Провела робочу зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс. Закликала пані...

Posted by Людмила Денісова on Friday, December 11, 2020

Нагадаємо, процес обміну полоненими на Донбасі наразі заблокований російською стороною, але Тристороння контактна група (ТКГ) сподівається, що до кінця року його вдасться зрушити з мертвої точки.

Донбас полонені українці бойовики Людмила Денисова Омбудсмен
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