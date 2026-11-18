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У Києві 18 листопада під час атаки російських безпілотників уламки влучили у 28-поверховий житловий будинок у Печерському районі. Також уламки БпЛА впали в парковій зоні

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

О 15:54 він поінформував, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках, та закликав киян перебувати в безпечних місцях.

Уже о 16:05 стало відомо про влучання уламків БпЛА у 28-поверховий житловий будинок у Печерському районі. Уламки потрапили на рівні 11-го поверху.

На місце події прямували екстрені служби.

Крім того, у Печерському районі зафіксували падіння уламків безпілотника в парковій зоні.

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок російського удару по ринку у Златополі Харківської області зросла до 12 людей.