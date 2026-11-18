Фото: Національна поліція

Інцидент стався у Білій Церкві. Там чоловіка затримали за крадіжку

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

28-річний чоловік у торговельному центрі підійшов до демонстраційного стенда. Звідти він вкрав телефон, який коштував понад 90 тисяч гривень, та втік. Працівник магазину намагався його затримати, але зловмисник ігнорував його та не зупинявся.

"Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування фігуранта, затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Фігуранту загрожує до 10 років увʼязнення", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.