10:40  13 декабря
В Украине зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19
17:12  13 декабря
Профсоюз горняков угрожает масштабным управляемым протестом
18:14  13 декабря
От начала суток в зоне ООС – 5 нарушений режима "тишины" российско-оккупационными войсками
UA | RU
UA | RU
13 декабря 2020, 18:14 15

От начала суток в зоне ООС – 5 нарушений режима "тишины" российско-оккупационными войсками

13 декабря 2020, 18:14 15
Читайте також українською мовою
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

От начала текущих суток, 13 декабря, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

5 нарушений режима "тишины" боевиками зафиксировано от начала суток.

Так, вблизи Южного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь недалеко от Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и возле Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы.

Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК, - сообщают в штабе.

Также нашими военнослужащими - саперами ГСЧС на участках вдоль линии разграничения сторон разминировано почти 3 гектара территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что пропуск через КВПП на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками.

ООС война боевики обстрелы оккупанты
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
От начала суток на Донбассе "тишина"
13 декабря 2020, 10:18
На Донбассе боевики удерживают в плену 251 украинца – Денисова
12 декабря 2020, 14:00
ТКГ сообщила о двух раненых военных на Донбассе, штаб ООС молчит
12 декабря 2020, 10:18
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »