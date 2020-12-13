От начала суток в зоне ООС – 5 нарушений режима "тишины" российско-оккупационными войсками

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

Фото из открытых источников

От начала текущих суток, 13 декабря, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

5 нарушений режима "тишины" боевиками зафиксировано от начала суток.

Так, вблизи Южного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. Из гранатометов различных систем враг открывал огонь недалеко от Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и возле Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы.

Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК, - сообщают в штабе.

Также нашими военнослужащими - саперами ГСЧС на участках вдоль линии разграничения сторон разминировано почти 3 гектара территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее сообщалось, что пропуск через КВПП на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками.