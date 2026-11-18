Фото: Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у масовому поширенні неправдивих повідомлень про замінування закладів освіти, торговельних центрів та інших установ у Чехії, Словаччині й Латвії

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Обвинувальний акт скерували до суду прокурори Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра. Чоловікові інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України).

Розслідування проводили в межах міжнародної операції "E-THREAT" за участю правоохоронців України, Чехії, Словаччини та Латвії. У 2025 році за підтримки Євроюсту створили спільну слідчу групу.

За даними слідства, щонайменше з 2024 року чоловік надсилав до установ трьох країн повідомлення з погрозами вибухів, підпалів та інших небезпечних дій, які могли призвести до загибелі людей.

Для цього він використовував заздалегідь створені численні електронні адреси та облікові записи в Telegram.

Із липня 2025 року підозрюваний перебував у міжнародному розшуку та переховувався за кордоном. У 2026 році його затримали після повернення в Україну.

У Дніпрі за участю представників правоохоронних органів країн, які входять до спільної слідчої групи, провели слідчі дії. Під час дослідження вилученої комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації правоохоронці отримали докази, які, за версією обвинувачення, підтверджують причетність чоловіка до розсилання неправдивих повідомлень.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік повідомив про мінування ТЦК. Проте правоохоронці не знайшли там небезпечних предметів. Псевдомінувальником виявився 53-річний чоловік. Він пояснив свою мотивацію тим, що був незадоволений діями працівників будівлі.