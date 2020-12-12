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12 грудня 2020, 10:18 3

ТКГ повідомила про двох поранених військових на Донбасі, штаб ООС мовчить

12 грудня 2020, 10:18 3
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Стан поранених військових задовільний
Стан поранених військових задовільний
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні зранку, 12 грудня, легкі вторинні поранення отримали двоє військовослужбовців в зоні ООС.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила українська делегація ТКГ по Донбасу, пише RegioNews.

Стан поранених військових задовільний, їм надана медична допомога, військовослужбовці залишилися в районі оборони. За попередніми даними евакуації до медичного закладу не потребують, - йдеться у повідомленні.

У делегації також повідомили про вжиті ними заходи довкола ситуації, що склалася. Зокрема вони направили письмове повідомлення до СММ ОБСЄ, а спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події. Також через координаційний механізм заведено "режим тиші".

Нагадаємо, у штабі ООС сьогодні зранку, 12 грудня повідомили, що в зоні ООС спостерігається тиша, а бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

Донбас ООС ТКГ військові поранення
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