У Борисполі через "зелений коридор" намагалися незаконно пронести гаджети "Applе"

Приховані мобільні новинки митники виявили під час перевірки сканером особистих речей прибулих пасажирів

Приховані мобільні новинки митники виявили під час перевірки сканером особистих речей прибулих пасажирів

Фото Київської митниці Держмитслужби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську митницю Держмитслужби.

Київською митницею Держмитслужби в зоні митного контролю аеропорту "Бориспіль", а саме в Залі офіційних делегацій, попереджено спробу ввезення сучасних девайсів з порушенням митних правил.

Двоє молодих чоловіків, наших співвітчизників, поверталися додому нічним авіарейсом з Об’єднаних Аарабських Еміратів.

Для проходження митного контролю громадяни обрали спрощену систему "зелений коридор", чим гарантували, що не мають предметів, обов’язкових до декларування і на переміщення яких потрібно сплатити митні платежі.

Письмової декларації чоловіки не заповнювали. Перед початком митного контролю за консультацією до митників не зверталися.

Загалом 48 одиниць девайсів "Apple" (45 мобільних телефонів Iphone 12 pro та Iphone 12 Pro max та 3 годинники Apple Watch), які пасажири письмово не задекларували, митники виявили під час перевірки особистих речей даних громадян на сканері, - повідомили митники.

Таким чином, пасажири порушили порядок проходження митного контролю, встановлений на "зеленому коридорі".

48 девайсів київськими митниками вилучено за протоколами про порушення митних правил, складеними за ст. 471 Митного кодексу України. Матеріали справ будуть скеровані до суду.

Вартість вилученого встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські контрабандисти намагались провезти у білизні діамантів на 15 мільйонів.