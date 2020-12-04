17:36  04 грудня
"Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду
17:49  04 грудня
У Зеленського заявили, що рішення Ради щодо брехні в деклараціях буде переглянуто
17:59  04 грудня
Ворожий снайпер на Донбасі поранив нашого захисника
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 18:39 7

В Україні створені 26 митниць, - Держмитслужба

04 грудня 2020, 18:39 7
Читайте также на русском языке
Відповідно призначені виконувачі обов’язків начальників територіальних органів митної служби
Відповідно призначені виконувачі обов’язків начальників територіальних органів митної служби
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З метою забезпечення безперебійного функціонування територіальних органів Держмитслужби як її відокремлених підрозділів, з 3-го грудня в Україні створені 26 митниць.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Державної митної служби України.

Держмитслужба сьогодні повідомила про створення від учорашнього дня 26-ти своїх відокремлених підрозділів – з метою забезпечення безперебійного функціонування територіальних органів Держмитслужби.

Новостворені 26 митниць очолили:

Вінницька митниця - в. о. начальника митниці Буяльський Сергій Володимирович; Волинська митниця - в. о. начальника митниці Кравченко Тарас Володимирович;

Дніпровська митниця - в. о. начальника митниці Падун Дмитро Петрович;

Донецька митниця - в. о. начальника митниці Поваліхін Григорій Юрійович;

Енергетична митниця - в. о. начальника митниці Вакуленко Віталій Вікторович;

Житомирська митниця - в. о. начальника митниці Бабич Віталій Михайлович;

Закарпатська митниця - в. о. начальника митниці Ясевич Микола Михайлович;

Запорізька митниця - в. о. начальника митниці Щербань Ігор Петрович;

Івано-Франківська митниця - в. о. начальника митниці Кримський Андрій Олександрович;

Київська митниця - в. о. начальника митниці Семенюта Федір Васильович;

Координаційно-моніторингова митниця - в. о. начальника митниці Стояновський Олексій Олександрович;

Кропивницька митниця - в. о. начальника митниці Романюк Юлія Ігорівна;

Луганська митниця - в. о. начальника митниці Радченко Андрій Володимирович;

Львівська митниця - в. о. начальника митниці Скоромний Ярослав Ігорович;

Миколаївська митниця - в. о. начальника митниці Єрмаков Юрій Вікторович;

Одеська митниця - в. о. начальника митниці Танцеров Андрій Олександрович;

Полтавська митниця - в. о. начальника митниці Дорофій Дмитро Олексійович;

Рівненська митниця - в. о. начальника митниці Католик Олександр Валерійович;

Сумська митниця - в. о. начальника митниці Гончаренко Олександр Миколайович;

Тернопільська митниця - в. о. начальника митниці Алєйніков Олексій Олегович;

Харківська митниця - в. о. начальника митниці Забавський Дмитро Олександрович;

Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі - в. о. начальника митниці Хромов Ігор Васильович;

Хмельницька митниця - в. о. начальника митниці Солонінко Василь Зіновійович;

Черкаська митниця - в. о. начальника митниці Єрмоленко Андрій Вікторович;

Чернівецька митниця - а. о. начальника митниці Мухтаров Руслан Рамазанович;

Чернігівська митниця - в. о. начальника митниці Городиський Артур Алікович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держмитслужба визначилася із тимчасовим керівником Львівської митниці і призначено керівника Чернігівської митниці.

митниця керівник призначення кордон
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Жінки везли з Близького Сходу в Україну діамантів на 17 млн грн
02 грудня 2020, 17:54
На Буковині митники спіймали контрабандиста з бурштином на 220 тис. грн
02 грудня 2020, 12:44
Головного інспектора митного посту "Яворів" затримали за систематичні хабарі
01 грудня 2020, 14:13
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »