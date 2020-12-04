В Україні створені 26 митниць, - Держмитслужба
З метою забезпечення безперебійного функціонування територіальних органів Держмитслужби як її відокремлених підрозділів, з 3-го грудня в Україні створені 26 митниць.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Державної митної служби України.
Держмитслужба сьогодні повідомила про створення від учорашнього дня 26-ти своїх відокремлених підрозділів – з метою забезпечення безперебійного функціонування територіальних органів Держмитслужби.
Новостворені 26 митниць очолили:
Вінницька митниця - в. о. начальника митниці Буяльський Сергій Володимирович; Волинська митниця - в. о. начальника митниці Кравченко Тарас Володимирович;
Дніпровська митниця - в. о. начальника митниці Падун Дмитро Петрович;
Донецька митниця - в. о. начальника митниці Поваліхін Григорій Юрійович;
Енергетична митниця - в. о. начальника митниці Вакуленко Віталій Вікторович;
Житомирська митниця - в. о. начальника митниці Бабич Віталій Михайлович;
Закарпатська митниця - в. о. начальника митниці Ясевич Микола Михайлович;
Запорізька митниця - в. о. начальника митниці Щербань Ігор Петрович;
Івано-Франківська митниця - в. о. начальника митниці Кримський Андрій Олександрович;
Київська митниця - в. о. начальника митниці Семенюта Федір Васильович;
Координаційно-моніторингова митниця - в. о. начальника митниці Стояновський Олексій Олександрович;
Кропивницька митниця - в. о. начальника митниці Романюк Юлія Ігорівна;
Луганська митниця - в. о. начальника митниці Радченко Андрій Володимирович;
Львівська митниця - в. о. начальника митниці Скоромний Ярослав Ігорович;
Миколаївська митниця - в. о. начальника митниці Єрмаков Юрій Вікторович;
Одеська митниця - в. о. начальника митниці Танцеров Андрій Олександрович;
Полтавська митниця - в. о. начальника митниці Дорофій Дмитро Олексійович;
Рівненська митниця - в. о. начальника митниці Католик Олександр Валерійович;
Сумська митниця - в. о. начальника митниці Гончаренко Олександр Миколайович;
Тернопільська митниця - в. о. начальника митниці Алєйніков Олексій Олегович;
Харківська митниця - в. о. начальника митниці Забавський Дмитро Олександрович;
Митниця в Херсонській області, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі - в. о. начальника митниці Хромов Ігор Васильович;
Хмельницька митниця - в. о. начальника митниці Солонінко Василь Зіновійович;
Черкаська митниця - в. о. начальника митниці Єрмоленко Андрій Вікторович;
Чернівецька митниця - а. о. начальника митниці Мухтаров Руслан Рамазанович;
Чернігівська митниця - в. о. начальника митниці Городиський Артур Алікович.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держмитслужба визначилася із тимчасовим керівником Львівської митниці і призначено керівника Чернігівської митниці.