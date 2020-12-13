В Борисполе через "зеленый коридор" незаконно пытались пронести гаджеты "Applе"

Сокрытые мобильные новинки таможенники обнаружили во время проверки сканером личных вещей прибывших пассажиров

Сокрытые мобильные новинки таможенники обнаружили во время проверки сканером личных вещей прибывших пассажиров

Фото Киевской таможни Гостаможслужбы

Киевские таможенники зафиксировали незаконное перемещение мобильных новинок - всего 48 девайсов «Applе» прошлой ночью в Зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую таможню Гостаможслужбы.

Киевской таможней Гостаможслужбы в зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь", а именно в Зале официальных делегаций, предупредили попытку ввоза современных девайсов с нарушением таможенных правил.

Двое молодых мужчин, наших соотечественников, возвращались домой ночным авиарейсом из Объединенных Арабских Эмиратов.

Для прохождения таможенного контроля граждане избрали упрощенную систему "зеленый коридор", чем гарантировали, что не имеют предметов, обязательных к декларированию и на перемещение которых нужно уплатить таможенные платежи.

Письменной декларации мужчины не заполняли. Перед началом таможенного контроля за консультацией к таможенникам не обращались.

В общем 48 единиц девайсов "Apple" (45 мобильных телефонов Iphone 12 pro и Iphone 12 Pro max и 3 часов Apple Watch), которые пассажиры письменно не задекларировали, таможенники обнаружили во время проверки личных вещей данных граждан на сканере, - сообщили таможенники.

Таким образом, пассажиры нарушили порядок прохождения таможенного контроля, установленный на "зеленом коридоре".

48 девайсов киевскими таможенниками изъяты по протоколам о нарушении таможенных правил, составленными по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Материалы дел будут направлены в суд.

Стоимость изъятого устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские контрабандисты пытались провезти в нижнем белье бриллиантов на 15 миллионов.