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12 грудня 2020, 12:12 164

У Харківській області контрабандисти спалили бус червоної і чорної ікри

12 грудня 2020, 12:12 164
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Машина контрабандистів потрапила у рівчак і не змогла вибратися звідти
Машина контрабандистів потрапила у рівчак і не змогла вибратися звідти
Спалений бус (скріншот відео Держприкордонслужби)
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У Харківській області на кордоні з Росією контрабандисти спалили мікроавтобус з червоною і чорною ікрою, який не зміг виїхати з рову.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.

Інцидент стався неподалік від ділянки відділу прикордонної служби "Вовчанськ" в Харківській області. Радянський "УАЗ" потрапив у рів у майже вертикальному положенні й не зміг звідти вибратися. Контрабандисти вирішили спалити машину разом з товаром.

Під час огляду автомобіля українські прикордонники виявили останки червоної ікри, а також тару з-під чорної ікри. Можливих винуватців виявити не вдалося.

Нагадаємо, 11 грудня українські прикордонники на Закарпатті в пункті пропуску "Лужники" затримали дипломата - громадянина Угорщини з контрабандною партією сигарет.

Харківська область кордон контрабанда ікра автобус
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