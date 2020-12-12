У Харківській області контрабандисти спалили бус червоної і чорної ікри
У Харківській області на кордоні з Росією контрабандисти спалили мікроавтобус з червоною і чорною ікрою, який не зміг виїхати з рову.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, пише RegioNews.
Інцидент стався неподалік від ділянки відділу прикордонної служби "Вовчанськ" в Харківській області. Радянський "УАЗ" потрапив у рів у майже вертикальному положенні й не зміг звідти вибратися. Контрабандисти вирішили спалити машину разом з товаром.
Під час огляду автомобіля українські прикордонники виявили останки червоної ікри, а також тару з-під чорної ікри. Можливих винуватців виявити не вдалося.
Нагадаємо, 11 грудня українські прикордонники на Закарпатті в пункті пропуску "Лужники" затримали дипломата - громадянина Угорщини з контрабандною партією сигарет.