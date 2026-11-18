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Внаслідок атаки на Павлоград померла дитина. Лікарі майже місяць боролись за життя хлопчика

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.

11-річний хлопчик дістав поранення внаслідок атаки росіян на Павлоград 31 жовтня. Майже три тижня лікарі боролись за його життя. На жаль, тепер стало відомо про смерть дитини.

"Внаслідок російського удару по місту тоді постраждали 10 людей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше росіяни здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Загинув чоловік, ще 11 людей постраждали.