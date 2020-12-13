От начала суток на Донбассе "тишина"

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

Фото из открытых источников

От начала текущих суток, 13 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Подразделения ООС открывали огонь в ответ.

Так, в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Золотое-4 оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. В результате выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения возле Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение.

Также, враг вел огонь из гранатометов различных систем по позициям украинских защитников вблизи населенных пунктов Луганское, Водяное и Марьинка, а возле Новоалександровки – еще и из стрелкового оружия.

Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь в ответ. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера ТКГ сообщила о двух раненых военных на Донбассе.