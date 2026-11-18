Фото: патрульна поліція Києва

У Києві 18 дистопада через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на проспекті Берестейському в напрямку центральної частини міста

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

"У зв’язку з ДТП на проспекті Берестейському, рух транспорту ускладнений в напрямку центральної частини міста", - повідомили у поліції.

Водіїв закликають враховувати дорожню ситуацію під час планування маршрутів та за можливості обирати альтернативні шляхи руху.

Нагадаємо, раніше у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.