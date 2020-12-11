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11 грудня 2020, 12:56 5

У ТКГ сказали, чи планується розміщення миротворців ООН на Донбасі

11 грудня 2020, 12:56 5
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В ТКГ ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік
В ТКГ ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік
Фото з відкритих джерел
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Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Українська сторона пропонує в 4 рази збільшити склад місії ОБСЄ.

Про це заявив на брифінгу радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Дорожня карта, яку оприлюднив президент Порошенко. Ну я дуже радий, що він повністю підтримує план спільних кроків, які запропонувала українська делегація ТКГ, вони збігаються на 99%. Єдина відмінність - це миротворці ООН. Ми кажемо про збільшення складу місії ОБСЄ в чотири рази", - заявив він.

ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік, пояснив Арестович.

Нагадаємо, раніше спікер ТКГ Арестович розповів про плани щодо повернення Донбасу.

Донбас Україна війна ООН миротворці
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