У ТКГ сказали, чи планується розміщення миротворців ООН на Донбасі

В ТКГ ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік

В ТКГ ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік

Фото з відкритих джерел

Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Українська сторона пропонує в 4 рази збільшити склад місії ОБСЄ.

Про це заявив на брифінгу радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна". "Дорожня карта, яку оприлюднив президент Порошенко. Ну я дуже радий, що він повністю підтримує план спільних кроків, які запропонувала українська делегація ТКГ, вони збігаються на 99%. Єдина відмінність - це миротворці ООН. Ми кажемо про збільшення складу місії ОБСЄ в чотири рази", - заявив він. ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік, пояснив Арестович. Нагадаємо, раніше спікер ТКГ Арестович розповів про плани щодо повернення Донбасу.

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