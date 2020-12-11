У ТКГ сказали, чи планується розміщення миротворців ООН на Донбасі
Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Українська сторона пропонує в 4 рази збільшити склад місії ОБСЄ.
Про це заявив на брифінгу радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
"Дорожня карта, яку оприлюднив президент Порошенко. Ну я дуже радий, що він повністю підтримує план спільних кроків, які запропонувала українська делегація ТКГ, вони збігаються на 99%. Єдина відмінність - це миротворці ООН. Ми кажемо про збільшення складу місії ОБСЄ в чотири рази", - заявив він.
ООН поки не розглядають, бо Росія має право вето в цій організації, так ситуація може затягнутись ще на рік, пояснив Арестович.
Нагадаємо, раніше спікер ТКГ Арестович розповів про плани щодо повернення Донбасу.