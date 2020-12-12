На Донбасі окупанти тричі обстріляли українські позиції

Нашим військовим довелося відкрити вогонь у відповідь

Нашим військовим довелося відкрити вогонь у відповідь

Фото: штаб ООС

Від початку поточної доби, 12 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомили у штабі ООС, пише RegioNews.

Так, по позиціях українських захисників поблизу Луганського та Водяного ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте-4.

Внаслідок ворожих пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників задовільний.

Через загрозу для українських військових наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Сапери ДСНС протягом дня розмінували понад 6 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 193 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, минулої доби, 11 грудня, задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Зокрема, кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета зафіксували біля Мар’їнки. По українських позиціях неподалік населених пунктів Водяне та Зайцеве противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.